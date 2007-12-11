Колегія Міністерства економіки АРК

12 грудня - 11.00. Засідання колегії Міністерства економіки АРК, на якому будуть розглянуті підсумки Міжнародного інвестиційного форуму «Майбутнє Криму», Проект програми економічного і соціального розвитку АРК на 2008 рік, результати комплексної оцінки соціально-економічного розвитку міст і районів автономії за 9 місяців 2007 року та інші питання.

У залі засідань Ради міністрів АРК (1 поверх).