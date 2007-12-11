Конференція «Адміністративна реформа і проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів»

19:16, 11 грудня 2007
Крым
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12 грудня - 11.00. Відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції «Адміністративна  реформа і проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів».  

У заході візьме участь голова Верховної Ради АРК А. Гріценко.  

Місце проведення: вул. Стевена, 14 (Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ).

 

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