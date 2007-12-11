12 грудня - 12.00. Засідання колегії Міністерства житлово-комунального господарства АРК з порядком денним: «Про полягання реформування житлово-комунального господарства в АРК» і «Про реалізацію програмних завдань по енергозбереженню в житлово-комунальному господарстві АРК і завдання підприємств галузі на 2008 рік».

На засідання колегії - керівники органів місцевої влади і самоврядування зі всіх регіонів Криму.

У великому залі засідань Ради міністрів АРК (2-й поверх).