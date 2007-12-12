Погода в Криму до п’ятниці
00:01, 12 грудня 2007Крым
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Опади, місцями сильні
Сьогодні, 12 грудня, в Криму опади, місцями сильні.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура в Криму вдень 0-5° тепла, температура вночі від 1° морозу до 4° тепла. Вітер східний 7-12 м/с.
Сьогодні в Україні очікується сніг, на півдні, сході та у Карпатах - сильні опади.
13 грудня, в Криму невеликий сніг, мокрий сніг.
Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вітер північно-східний 15-20 м/с.
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