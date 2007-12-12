Погода в Криму до п’ятниці

Сьогодні, 12 грудня, в Криму опади, місцями сильні.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура в Криму вдень 0-5° тепла, температура вночі від 1° морозу до 4° тепла. Вітер східний 7-12 м/с.

Сьогодні в Україні очікується сніг, на півдні, сході та у Карпатах - сильні опади.

13 грудня, в Криму невеликий сніг, мокрий сніг.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вітер північно-східний 15-20 м/с.