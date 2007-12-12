Податківці вилучили десятки тисяч іграшок

У Криму податківці, проводячи перевірку одного з сімферопольських складів, вилучили десятки тисяч іграшок в асортименті (м`які іграшки, пластикові ялинки і ін.).

Як повідомляє прес-служба ДПА в АРК, в ході перевірки встановлено, що 39-річний приватний підприємець, зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності в одному з міст Донецької області, здійснював зберігання і реалізацію іграшок імпортного виробництва без дозволу МНС і інших необхідних документів.

Співробітники податкової міліції вилучили партію іграшок на суму понад 94 тисячі грн.

Вилучені товарно-матеріальні цінності знаходяться на відповідальному зберіганні. Матеріали по даному факту будуть передані до суду.