Податківці вилучили десятки тисяч іграшок
11:39, 12 грудня 2007Крым
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Не було дозволу МНС
У Криму податківці, проводячи перевірку одного з сімферопольських складів, вилучили десятки тисяч іграшок в асортименті (м`які іграшки, пластикові ялинки і ін.).
Як повідомляє прес-служба ДПА в АРК, в ході перевірки встановлено, що 39-річний приватний підприємець, зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності в одному з міст Донецької області, здійснював зберігання і реалізацію іграшок імпортного виробництва без дозволу МНС і інших необхідних документів.
Співробітники податкової міліції вилучили партію іграшок на суму понад 94 тисячі грн.
Вилучені товарно-матеріальні цінності знаходяться на відповідальному зберіганні. Матеріали по даному факту будуть передані до суду.
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