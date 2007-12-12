У Криму робота ДАІ ведеться ривками

Прокуратура Криму активізувала нагляд за додержанням законодавства про безпеку дорожнього руху.

"За результатами проведених за дорученням Президента України перевірок прокурори констатували: заходи, що вживаються Державтоінспекцією, недостатні, а по деяких напрямах робота взагалі не ведеться", - відзначили у прокуратурі.

ДАІ причиною гальмування роботи називає реорганізацію, кажуть у прес-службі прокуратури Криму. "Але в місцях концентрації ДТП, наприклад в Сімферополі, дорожні умови потрібують удосконалення вже понад п`яти років", - відзначили у прокуратурі.

"При тому, саме при узгодженні Державтоінспекції здійснюється розміщення об`єктів торгівлі та хаотичне паркування транспорту. Зокрема, схеми паркування та проектів забудови, розроблені з порушенням законодавства про безпеку дорожнього руху, - узгоджувалися працівниками ДАІ. Наприклад, на території Лівадійської селищної ради парківники порушують норми і стандарти, зокрема, здійснюють паркування транспорту в зоні дії знаку «Зупинку заборонено». Виявилось, схеми паркування узгоджені із заступником начальника 2-го МРВ при УДАІ ГУ МВС України в АРК", - повідомляє прес-служба. Прокуратурою порушено дисциплінарне провадження.

У ході перевірки встановлено факти порушення прав громадян при вилученні транспортних засобів, фальсифікації протоколів про порушення ПДД тощо. Прокуратурою опротестовано 18 незаконних рішень Державтоінспекції, порушено 8 адміністративних проваджень, внесено 31 документ реагування з вимогою усунення виявлених порушень.