У Криму робота ДАІ ведеться ривками
Прокуратура м’яко висловила своє ”фе”
Прокуратура Криму активізувала нагляд за додержанням законодавства про безпеку дорожнього руху.
"За результатами проведених за дорученням Президента України перевірок прокурори констатували: заходи, що вживаються Державтоінспекцією, недостатні, а по деяких напрямах робота взагалі не ведеться", - відзначили у прокуратурі.
ДАІ причиною гальмування роботи називає реорганізацію, кажуть у прес-службі прокуратури Криму. "Але в місцях концентрації ДТП, наприклад в Сімферополі, дорожні умови потрібують удосконалення вже понад п`яти років", - відзначили у прокуратурі.
"При тому, саме при узгодженні Державтоінспекції здійснюється розміщення об`єктів торгівлі та хаотичне паркування транспорту. Зокрема, схеми паркування та проектів забудови, розроблені з порушенням законодавства про безпеку дорожнього руху, - узгоджувалися працівниками ДАІ. Наприклад, на території Лівадійської селищної ради парківники порушують норми і стандарти, зокрема, здійснюють паркування транспорту в зоні дії знаку «Зупинку заборонено». Виявилось, схеми паркування узгоджені із заступником начальника 2-го МРВ при УДАІ ГУ МВС України в АРК", - повідомляє прес-служба. Прокуратурою порушено дисциплінарне провадження.
У ході перевірки встановлено факти порушення прав громадян при вилученні транспортних засобів, фальсифікації протоколів про порушення ПДД тощо. Прокуратурою опротестовано 18 незаконних рішень Державтоінспекції, порушено 8 адміністративних проваджень, внесено 31 документ реагування з вимогою усунення виявлених порушень.