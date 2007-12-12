Грач став майже непитущим

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (КПУ) Леонід ГРАЧ розповів порталу vip-ua про алкогольні напої, яким він віддає перевагу.

Л.ГРАЧ каже, що він взагалі дуже мало п`є, "більше гурман". "Але можу випити чарку горілки і отримати від цього задоволення", - каже комуніст.

З гурманих напоїв він надає перевагу «Мадері» п`ятидесятирічної давності.

"У мене є свій рецепт коктейля. Змішати 80 відсотків шампанського Брют і 20 відсотків коньяку Ай-петрі. Обов`язкова закуска під це – холодна копчена ставрида. Сам готую кизіловку – настоянка кизилу на горілці. Ягода росте тільки в Криму в горах", - повідомив Л.ГРАЧ.

"В даний час я майже непитущим став. Просто не хочеться алкоголь вживати. При певних обставинах, на свята, надаю перевагу стаканчику-другому горілочки. У мене є погріб, де зібрані всі кращі вина Криму і коньяки – в цьому сенсі я колекціонер. У моїй колекції є вина практично сторічної витримки", - сказав депутат.