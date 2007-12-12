Скільки коштують ялинки для народу?

Більш як 25 тисяч сосен, а також комплекти наборів гілок і хрестовин, планують заготовити і реалізувати в Криму до новорічних свят підприємства Республіканського комітету АРК з лісового і мисливського господарства.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Рескомлісу Максим ГОЛОВАНЬ.

«Ця цифра може варіюватися - держлісгоспи заготовляють сосну кримську в залежності від попиту», - зазначив М.ГОЛОВАНЬ.

За його інформацією, в деяких регіонах Криму ялинки вже надійшли в продаж, але основний «ялинковий бум» очікується з середини грудня.

Як повідомив прес-секретар Рескомлісу, вартість новорічної ялинки залежатиме від висоти і якості дерева, регіону заготівки і дальності вивезення від місця заготівки до місця продажу.

Середня ціна за одну ялинку заввишки до метра становитиме 20-22 грн. Від одного до двох метрів ціна коливатиметься в межах 25-33 грн. Ялинки висотою від двох до трьох метрів лісгоспи реалізовуватимуть по 35-85 грн., і від трьох до чотирьох метрів - за ціною 85-250 грн. Придбати прикрашені соснові комплекти гілок кримчани зможуть в середньому від 10 до 15 грн.

«Слід врахувати, що оптова і роздрібна ціна ялинок значно відрізняється, - зазначив М.ГОЛОВАНЬ. - Лісові господарства виступають оптовими постачальниками, і вищенаведені суми - це відпускні ціни лісових господарств. Комерційні структури, що продають ялинки, встановлюють свої ціни самі. Досвід свідчить, що часто підприємці з метою отримання гарного прибутку «накручують» свій відсоток у декілька разів, звідси ціни і «кусаються».

Рішення про відкриття ялинкових базарів виносять органи місцевого самоврядування.

Фото М.Головань