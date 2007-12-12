Море ”виплюнуло” гранати

У Коктебелі (Крим) море викинуло на берег ящик із запалами і пострілами для гранатомета.

Як повідомляє прес-служба Голового управління МНС України в Криму, підозрілу знахідку виявив сторож пляжу. За словами сторожа, коли він відкрив ящик, то побачив усередині «дивні предмети, схожі на снаряди». Всі вони були цілі і запаяні в целофан.

На місце прибула оперативна група МНС, міліція і співробітники СБУ. Виявлені боєприпаси були ідентифіковані фахівцями – в упаковці опинилися запали і 6 пострілів для гранатомета РПГ-7 (призначені для поразки бронетехніки вірогідного супротивника), все сучасного виробництва і у відмінному стані.

Зараз співробітники СБУ з`ясовують, кому належав ящик і для чого призначалися боєприпаси. Займатися знищенням боєприпасів будуть сапери МНС Севастополя, а поки «начинку» для гранатомета транспортували в безпечне місце.