Меджліс заявляє про затримання активістів

Регіональний меджліс Бахчисараю звинувачує правоохоронні органи в безпідставному задержані двох активістів - Смаїла МЕМЕТОВА і Ахтема ЧІЙГОЗА.

Як йдеться в заявы регіонального меджлісу Бахчисараю, текст якого переданий УНІАН, сьогодні, 12 грудня, о 8.00 загоном міліції спецпідрозділу «Беркут» був затриманий член Бахчисарайського регіонального меджлісу С.МЕМЕТОВ, а о 9.00 – голова регіонального меджлісу і член Меджлісу кримськотатарського народу А.ЧІЙГОЗ. При цьому затриманим не пояснили, у зв`язку з чим вони затримуються і куди будуть направлені.

За даними Бахчисарайського меджлісу, А.ЧІЙГОЗА і С.МЕМЕТОВА перевезли до ізолятору тимчасового тримання Сімферопольського району, і на даний момент вони перебувають там. «Затримання було здійснено нібито з метою виконання рішення Ялтинського міського суду і А.ЧІЙГОЗ і С.МЕМЕТОВ повинні виконати рішення суду і відбути адміністративний арешт», – говориться в заяві.

Бахчисарайській регіональний меджліс звертає увагу правоохоронних органів на те, що після рішення Ялтинського міського суду про адміністративний арешт А.ЧІЙГОЗ і С.МЕМЕТОВ були поміщені до Лівадійської лікарні у зв`язку з одержаними травмами під час інциденту на плато Ай-Петрі. При госпіталізації А.ЧІЙГОЗ і С.МЕМЕТОВ були поміщені в спеціальні палати, обладнані гратами, і до них була приставлена цілодобова міліцейська охорона. Вони перебували в цій лікарні впродовж 5 діб. Таким чином, всі вимоги законодавства щодо виконання рішення суду були виконані в повному обсягу.

«Бахчисарайській регіональний меджліс заявляє, що факт сьогоднішнього затримання А.ЧІЙГОЗА і С.МЕМЕТОВА є грубою провокацією, спрямованою проти кримських татар. Розцінюємо даний факт як факт чергового залякування кримських татар органами внутрішніх справ», – говориться в заяві.

Члени Бахчисарайського меджлісу зажадали негайного звільнення А.ЧІЙГОЗА і С.МЕМЕТОВА, а у разі невиконання вимог залишили за собою право на проведення масових акцій протесту.

У міліції Криму повідомили, що ці люди були затримані у зв`язку з тим, що рішення суду по подіям на плато Ай-Петрі не було виконане в повному обсязі. "Вони знаходилися у лікарні за станом здоров`я і не відбули тоді термін", - відзначили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільно побудованих будов бізнесменів - кримських татар. Знесення, як стверджує влада, проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Порядок в ході зносу будов, який проводили держвиконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити зносу і, як стверджують в міліції, чинили опір правоохоронцям. Під час операції на Ай-Петрі у кримських татар, за даними міліції, були вилучені газовий балон, каністри з бензином, декілька пляшок із запалювальною сумішшю. 28 кримських татар були затримані за опір міліції. 4 людини опинилися у лікарні. В одного кримського татарина було кульове поранення в живіт. В міліції запевняють, що стріляли не з міліційної зброї. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини. Незначні травми дістали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 чоловік).

Меджліс вимагає відставки начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА і притягнення його до відповідальності. Проте А.МОГИЛЬОВ заявляє, що не бачить підстав для відставки, оскільки в своїй роботі не порушував чинного законодавства.