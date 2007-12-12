Збір податків подолав 3 млрд. грн.

За оперативними даними на сьогодні, збір податків в Криму вперше «подолав» трьохмільярдну відмітку і склав 3 млрд. 7 млн. грн.

Темп приросту податкових надходжень до Звідного бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 39,3 %. За період з початку року до місцевих бюджетів поступило 1 млрд. 614 млн. грн., в Державний - 1 млрд. 393 млн. грн. Темпи зростання податкових надходжень в порівнянні з минулим роком склали відповідно 145,6 % і 132,7%.

«Минулого року ми подолали тільки 2-мільярдну відмітку податкових надходжень до Звідного бюджету, а в нинішньому році в грудні подоланий вже 3-мільярдний рубіж, - сказав перший заступник голови ДПА в АР Крим Сергій КРЮКОВ. – Більш того, на 3 місяці раніше зібраний мільярд до місцевих бюджетів міст, селищ і сіл Криму і мільярдна кримська гривня поступила до Державного бюджету».