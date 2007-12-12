Віце-спікер Криму про свинарник та потоп

Заступник Голови Верховної Ради АРК Михайло Бахарєв каже, що сьогодні вкрай потрібно реалізувати конституційні повноваженя Автономної Республіки Крим по наданню природним територіям статусу курортних територій.

«Реалізація конституційних повноважень автономії - це те, про що ми говоримо постійно, але робимо мало. Курортна сфера - це саме те поле діяльності, де треба використовувати всі можливості для того, щоб максимально задіяти потенціал Криму», - каже М.БАХАРЄВ.

Як повідомляє прес-центр ВР Криму, віце-спікер кримського парламенту підкреслив, що приморські селищні ради діють за принципом «Після нас - хоч потоп» і не думають про перспективу. «Південний берег Криму став місцевим Рубльовським шосе, він втрачений для комплексного розвитку», - підкреслів М.БАХАРЄВ.

"Наше завдання зараз - створити курортні території, які могли б розвиватися комплексно, відповідно до продуманих генеральних планів розвитку", - відзначив він.

Саме тому питання про реалізацію повноважень автономії по наданню природним територіям статусу курортних територій виноситься на пленарне засідання Верховної Ради АРК, яке відбудеться 19 грудня.

«Ми не повинні залишити після себе свинарники або дачі за глухими огорожами. Діяти потрібно зараз, бо потім буде нічого зберігати», - каже кримський віце-спікер.