Єврокомісія скаже про наслідки катастрофи

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. 14 грудня Європейська комісія представить українській владі основні результати моніторингу наслідків катастрофи в Керченській протоці.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі Комісар ЄС з питань охорони здоров`я Маркос КІПРІАНУ.

“Основні результати місії (європейських експертів – УНІАН) будуть представлені українській владі в Києві 14 грудня”, - сказав він.

За його словами, під час цієї зустрічі також планується обговорити посилення співпраці між ЄС і Україною щодо моніторингу захисту навколишнього середовища в Чорному морі.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада під час шторму в Керченській протоці постраждали 15 суден, в результаті чого в морі опинилися близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Спостерігалася загибель птахів і риби в Керченській протоці.

16 листопада глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звернувся з листом до Єврокомісії, у якому попросив про допомогу у ліквідації наслідків катастрофи у Керченській протоці.

Європейські експерти працювали на місці катастрофи з 18 по 24 листопада.