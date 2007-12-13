Погода в Криму до суботи

Сьогодні, 13 грудня, в Криму мокрий сніг з дощем.

На півострові температура вдень 0-5° тепла, вночі від 1° морозу до 4° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у п’ятницю, 14 грудня, в Криму місцями невеликі опади.

Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, вночі від 5° морозу до 0. Вітер північно-східний 15-20 м/с.