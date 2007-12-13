Керченська трагедія очима Європи

Європейські експерти вважають, що Україна має достатньо можливостей для очищення Керченської протоки від мазуту, що витік внаслідок аварії російського танкера.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив на засіданні Європарламенту в Страсбурзі комісар ЄС з питань охорони здоров`я Маркос КІПРІАНУ.

“Європейські експерти дійшли висновку, що українські операції з очищення територій просуваються добре. Доступні технології та ресурси були оцінені як достатні, а Україна не заявляла про необхідність додаткового аварійного обладнання”, - сказав він.

Комісар зазначив, що у своєму зверненні до Єврокомісії від 16 листопада Україна попросила про надання допомоги в підготовці оцінки шкоди, завданої навколишньому середовищу аваріями суден, та технічну і фінансову допомогу для зменшення наслідків катастрофи.

Комісар ЄС також звернув увагу на те, що, відповідно до міжнародної статистики розливів нафти та нафтопродуктів, розлив мазуту в Керченській протоці вважається середнім і таким, що не призведе до серйозної екологічної катастрофи.

“Водночас, можливе вторинне забруднення, щільність тиску на природне середовище, наявність чутливих біологічних видів в протоці, політична чутливість цієї зони та ризик виникнення подібних інцидентів в майбутньому, все це наголошує на необхідності оцінювати ситуацію повніше”, - сказав комісар.

М.КІПРІАНУ зазначив, що у зв’язку з цим Єврокомісія розглядає можливість подальшого стеження за ситуацією у цьому регіоні через своїх фахівців.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада під час шторму в Керченській протоці постраждали 15 суден, в результаті чого в морі опинилися близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Спостерігалася загибель птахів і риби в Керченській протоці.

16 листопада глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звернувся з листом до Єврокомісії, у якому попросив про допомогу у ліквідації наслідків катастрофи у Керченській протоці.

Європейські експерти працювали на місці катастрофи з 18 по 24 листопада.