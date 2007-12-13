Керченська трагедія очима Європи
Відповідно до міжнародної статистики
Європейські експерти вважають, що Україна має достатньо можливостей для очищення Керченської протоки від мазуту, що витік внаслідок аварії російського танкера.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив на засіданні Європарламенту в Страсбурзі комісар ЄС з питань охорони здоров`я Маркос КІПРІАНУ.
“Європейські експерти дійшли висновку, що українські операції з очищення територій просуваються добре. Доступні технології та ресурси були оцінені як достатні, а Україна не заявляла про необхідність додаткового аварійного обладнання”, - сказав він.
Комісар зазначив, що у своєму зверненні до Єврокомісії від 16 листопада Україна попросила про надання допомоги в підготовці оцінки шкоди, завданої навколишньому середовищу аваріями суден, та технічну і фінансову допомогу для зменшення наслідків катастрофи.
Комісар ЄС також звернув увагу на те, що, відповідно до міжнародної статистики розливів нафти та нафтопродуктів, розлив мазуту в Керченській протоці вважається середнім і таким, що не призведе до серйозної екологічної катастрофи.
“Водночас, можливе вторинне забруднення, щільність тиску на природне середовище, наявність чутливих біологічних видів в протоці, політична чутливість цієї зони та ризик виникнення подібних інцидентів в майбутньому, все це наголошує на необхідності оцінювати ситуацію повніше”, - сказав комісар.
М.КІПРІАНУ зазначив, що у зв’язку з цим Єврокомісія розглядає можливість подальшого стеження за ситуацією у цьому регіоні через своїх фахівців.
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада під час шторму в Керченській протоці постраждали 15 суден, в результаті чого в морі опинилися близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Спостерігалася загибель птахів і риби в Керченській протоці.
16 листопада глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звернувся з листом до Єврокомісії, у якому попросив про допомогу у ліквідації наслідків катастрофи у Керченській протоці.
Європейські експерти працювали на місці катастрофи з 18 по 24 листопада.