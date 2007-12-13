На судні «Вера Волошина» почалися роботи

На суховандажнику «Віра Волошина», що постраждав в районі Судака (Крим) в результаті шторму 11 листопада, відкачали приблизно 6 кубометрів залишків дизельного пального і морської води.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в Криму, роботи з відкачування залишків солярки і води почалися напередодні вдень. Місце проведення робіт було обгороджене боновими загородами (500 метрів). На борту судна на даний момент є 2000 кг біосорбенту.

Вчора ввечері в зв`язку із настанням темноти роботи з відкачування були припинені. Cьогодні, 13 грудня, роботи відновлені, повідомили в прес-службі управління МНС в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Криму на морі був шторм 6-7 балів. Більше десятка суден зазнали катастрофи. Зокрема сіло на мілину українське судно «Віра Волошина». Судно перевозило сільгосптехніку з Румунії в Новоросійськ.