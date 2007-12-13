Кримська фірма цупила етикетки?

Антимонопольний комітет України оштрафував на 85 тис. грн. ТОВ «Торговий дім «Фаворит» (Сімферополь) за недобросовісну конкуренцію.

Як засвідчили результати порівняльного аналізу, етикетки рибних консервів «Сардини натуральні з добавленням олії», «Сардинела бланширована в олії» та «Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії» цього виробника були схожі до ступеня змішування з етикетками аналогічної продукції виробництва ТОВ «Інтеррибфлот-Україна» (м. Вишневе, Київська обл.), повідомляє прес-служба АМКУ.

"Зокрема, загальна композиція та кольорова гама домінуючих елементів були подібними, що могло ввести в оману споживачів. При цьому, імітація підсилювалася тотожністю форми і місткості консервних банок", - кажуть в АМКУ.

Оскільки ці етикетки використовувалися без дозволу «Інтеррибфлоту-Україна», Комітет застосував санкції до недобросовісного конкурента.

"Сьогодні Антимонопольний комітет вдруге захистив ділову репутацію відомого підприємства «Інтеррибфлот-Україна» від зазіхань недобросовісних конкурентів, – наголосив Голова Комітету Олексій КОСТУСЄВ. – Майже рік тому компанія «Новий стандарт» намагалася нагріти руки, використавши завойовані цим виробником позиції на ринку. Але тоді, виконуючи наші рекомендації, компанія відразу припинила неправомірні дії. Чого не скажеш про теперішнього героя, який намагався перешкоджати розслідуванню, і жорстко поплатився за таке зухвальство".

Наразі ТОВ «Торговий дім «Фаворит» припинило використання спірних етикеток та вилучило їх з обігу. Нова етикетка, введена цим підприємством, містить оригінальні домінуючі елементи і фірмове найменування «Фаворит».