Ікону намагалися ввезти контрабандою

Старовинну ікону Божої матері намагалися ввезти в Україну контрабандою.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, ікону Божої матері, попередньо кінця XIX – початку XX сторіч, виявлено під час прикордонно-митного контролю у громадянина Росії в пункті пропуску “Крим” Сімферопольського загону.

Незадекларовану культурну цінність ховали у багажнику автомобіля “Іж”, за кермом якого росіянин прямував за маршрутом “Туапсе (Росія) – Роздольне (Україна)”.