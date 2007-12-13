Тимошенко сьогодні не обиратимуть

Київ. 13 грудня. УНІАН. Верховна Рада сьогодні на пленарному засіданні заслухає звіт Служби безпеки України, Генеральної прокуратури й Державної служби захисту інформації за результатами перевірки роботи електронної системи «Рада», затвердить перелік парламентських комітетів, а також їх кількісний і персональний склад.

Як передає кореспондент УНІАН, такий порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання підтримало 272 народні депутати.

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що перша перерва в роботі сесії буде оголошена після обговорення проекту постанови про перелік комітетів та їх кількісний склад.

Після перерви, на вечірньому засіданні о 16.00, планується розглянути постанову про формування персонального складу парламентських комітетів.