Служителів Феміди привітали зі святом

Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко і глава уряду автономії Віктор Плакіда привітали працівників суду з 15-тиріччам їх професійного свята.

Кажучи про роль суддів в житті суспільства, глава кримського уряду відзначив "відповідальність і престижність цієї професії, тяготи щоденної роботи". Адже на плечах суддів "найправильніше, зважене рішення в користь і захист державності, прав і свобод громадян", сказав В.Плакіда.

Він завірив, що уряд автономії продовжуватиме робити все можливе, щоб створити найбільш сприятливі умови для життя і діяльності кримських суддів.

"Голова Ради міністрів автономії за багаторічну і добросовісну працю, високий професіоналізм і у зв`язку зі святкуванням Дня працівників суду нагородив почесними грамотами і подяками 15 служителів кримської Феміди", - повідомляє помічник голови Ради міністрів АРК – прес-секретар Оксана Савенкова.