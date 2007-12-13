У Севастополі у Військово-морському музейному комплексі «Балаклава» створюються експозиції «Підводні сили на Чорному морі» і «Холодна війна. Військово-морський аспект».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Севастополі начальник Центрального музею Збройних Сил України полковник Віктор КАРПОВ, висловивши сподівання, що завершити створення нових експозицій вдасться до кінця літа.

«Вже в березні наступного року ми порадуємо відвідувачів музею першими тематичними комплексами цієї головної експозиції, а загалом дану роботу завершимо до кінця літа», - сказав він. Крім того, як повідомив В.КАРПОВ, на 1500 квадратних метрах Військово-морського музейного комплексу «Балаклава» створюється експозиція «Холодна війна. Військово-морський аспект».

Довідка УНІАН. Військово-морський музейний комплекс «Балаклава» (названо за місцем розташування) є унікальним комплексом підземних споруд, де за радянських часів ремонтувалися підводні човни Чорноморського флоту і зберігалася ядерна зброя.