Запроваджено День благодійництва

17:41, 13 грудня 2007
Крым
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Ющенко підписав Указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запровадив День благодійництва.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Згідно з Указом, з метою утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських організацій Президент постановив запровадити в Україні День благодійництва, який відзначати щорічно у другу неділю грудня.

 

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