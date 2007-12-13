Що таке проект DesPro?

Підписаний Меморандум про партнерство між Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» і керівництвом автономії. Сьогодні меморандум підписали голова Ради міністрів АРК Віктор Плакіда і директор проекту Юрг Крістен.

Швейцарсько-український Проект підтримки децентралізації в Україні DesPro реалізується в Україні компанією Skat і фінансується Швейцарським агентством по питаннях розвитку і співпраці. Його мета - забезпечення надання результативних, ефективних і доступних за ціною послуг у сфері водопостачання і в соціальній сфері в рамках децентралізованих структур, повідомляє прес-служба уряду АРК.

На початковому етапі DesPro фокусується на трьох ключових завданнях: 1) поліпшити навики місцевих громад у визначенні і плануванні послуг, їх впровадженні і управлінні ними; 2) поліпшити можливості органів влади обласного, районного, сільського і місцевого рівнів в плануванні, фінансуванні, виконанні і координуванні надання доступних за ціною послуг на основі залучення до участі населення і інноваційним шляхом; 3) підтримати уряд України в розробці державної програми децентралізації і виконання завдань по координації відповідних ініціатив у державній політиці.

Цільовими регіонами DesPro є Автономна Республіка Крим і Вінницька область.

Орієнтовна загальна сума співфінансування від DesPro на всі проекти по АРК – 950 тис. грн. Проект DesPro буде софінансировать до 75% від загальної вартості проектів громад. Не менше 15% вартості проекту очікується від органів влади (сіло, селище, район), не менше 10% - від громад.