Погода в Криму на вихідні

Сьогодні, 14 грудня, в Криму мокрий сніг.

На півострові температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, вночі від 4° морозу до 1° тепла. Вітер північно-східний 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у суботу, 15 грудня, в Криму мокрий сніг. Температура вдень від 5° морозу до 0, вночі 1-6° морозу. Вітер північно-східний 15-20 м/с.

У неділю на півострові без істотних опадів. Вдень від 5° морозу до 0. Вночі, за прогнозами, 5-10° морозу. Вітер північно-східний 15-20 м/с.