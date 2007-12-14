22 cічня Україна відзначатиме День Соборності.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті глави держави Указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА “Про відзначення у 2008 році Дня Соборності України».

Цим Указом з нагоди 89-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки та з метою належного відзначення у 2008 році Дня Соборності України Кабінету Міністрів України доручається розробити та затвердити у двотижневий строк план заходів з відзначення у 2008 році Дня Соборності України.

Зазначеним планом заходів доручається передбачити проведення 22 січня урочистих зборів у місті Києві, обласних та районних центрах, інших населених пунктах за участю народних депутатів України, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних, громадських і релігійних організацій, політичних партій, діячів науки та культури, представників української діаспори, дипломатичного корпусу іноземних держав. Планується покладання квітів до пам`ятників видатним діячам Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, борцям за свободу і незалежність України, а також організація і проведення тематичних науково-практичних конференцій, круглих столів, виставок, інших просвітницьких заходів, присвячених історії національно-визвольних змагань початку XX століття в Україні; проведення у навчальних закладах, військових частинах тематичних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді; організація виступів у засобах масової інформації відомих учених, політичних та громадських діячів; відкриття у музеях та бібліотеках експозицій з історії Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки; звернення до релігійних організацій з пропозицією проведення з нагоди Дня Соборності України молитви за Україну.

Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено проаналізувати стан виконання актів Президента України щодо відзначення подій Української революції 1917 – 1921 років, вшанування пам`яті її учасників, забезпечити їх виконання.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено затвердити плани заходів з підготовки та відзначення 89-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, забезпечити їх виконання.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України в державах перебування заходів, пов`язаних із відзначенням у 2008 році Дня Соборності України, зокрема за участю представників української діаспори.

Також Кабінету Міністрів України доручено забезпечити належне фінансування передбачених цим Указом заходів, а Державному комітету телебачення та радіомовлення - забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів з відзначення Дня Соборності України.