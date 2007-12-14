Ціни на квартіри в Сімферополі
12:33, 14 грудня 2007Крым
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У Сімферополі на вторинному ринку середня вартість 1-кімнатної квартири складає 64 тис. дол., 2-кімнатної - 89,5 тис. дол., 3-кімнатної – 156,5 тис. дол.
За станом на початок грудня, за даними Міністерства економіки Криму, мінімальна вартість 1-кімнатної квартири в Сімферополі складає 18 тис. дол.(старе місто), максимальна вартість – 110 тис. дол. (центр).
Мінімальна ціна на 2-кімнатні квартири в Сімферополі – 19 тис. дол., максимальна - 160 тис. дол.
Мінімальна ціна на 3-кімнатну квартиру – 38 тис. дол., максимальна – 275 тис. дол.
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