Чорне море ”виплюнуло” гранати

У Криму на березі моря знову знайдено ящик з боєприпасами для гранатомета РПГ-7.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Криму, у феодосійському селищі Орджонікідзе четверо молодих людей, що збирали металобрухт, виявили на березі дерев`яний ящик зеленого кольору, в якому виявилися упаковані в поліетилен боєприпаси. «Прихопивши один боєприпас, молоді люди попрямували в сільську раду, де знаходився дільничний співробітник міліції», – розповіли в кримському ГУ МНС.

На місце виїхала оперативна група МНС Феодосії, співробітники міліції та СБУ.

За зовнішніми ознаками ящик і 6 пострілів і 6 запалів, що знаходилися в ньому, були аналогічні тим, що знайшли двома днями раніше у феодосійському селищі Коктебель. «Усі боєприпаси сучасного виробництва і у відмінному стані», – кажуть рятувальники.

Вони просять громадян у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно інформувати про знахідку МНС і правоохоронні органи, а також закликають не чіпати і не переносити боєприпаси.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня в Коктебелі при обході пляжу сторож виявив на березі дерев`яний ящик зеленого кольору із 6 пострілами для гранатомета РПГ-7.

Довідка УНІАН. Гранатомет РПГ-7 призначений для боротьби з танками, самохідно-артилерійськими установками та іншими броньованими засобами супротивника. Крім того, він може бути використаний для знищення живої сили супротивника, що знаходиться в легких польових укриттях, а також в спорудах міського типу.

На картинці - гранатомет РПГ-7.