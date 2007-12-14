У Криму вилучено 1412 доз ”Трамадолу”

У Криму за час проведення операції під умовною назвою "Ліки" правоохоронці виявили 11 фактів порушення правил обігу лікарських засобів.

З незаконного обігу вилучили більш 1691 доз лікарських засобів, з яких 1412 доз "Трамадолу".

За виявленими зловживаннями порушено 6 кримінальних справ, повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Операція "Ліки" проводилися на всій території України (два тижні) - до 5 грудня.

Останнім часом став набирати обороти відтік психотропних препаратів (серед яких самий затребуваний "Трамадол") в незаконний обіг. Найнебезпечніше, що подібні ліки з великим розмахом стали розповсюджуватися серед наркозалежних і молоді.

За офіційними даними, хімфармопідприємства України за рік проводять більш 60 млн. доз лікарського препарату "Трамадол", тоді як потреба населення в ньому не більш ніж 4 млн. доз.