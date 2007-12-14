Відмова підвищити тарифи - популізм?

Керівництво Севастопольської міської державної адміністрації вважає популізмом і початком підготовки до місцевих виборів відмову міської ради ухвалити рішення про збільшення у 1,8 разів тарифів на тепло і гаряче водопостачання.

Як повідомили УНІАН у відділі інформації і зв’язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації, таким чином розцінює рішення міськради виконувач обов’язків голови міськдержадміністрації Леонід САВЕНКО.

Він вважає популізмом відмову більшості депутатів підтримати пропозицію міськадміністрації збільшити тарифи на тепло і гаряче водопостачання майже удвічі, одночасно встановивши адресну допомогу малозабезпеченим.

За словами Л.САВЕНКА, депутати готові продовжувати дотувати з міського бюджету, власників басейнів, саун, пралень, усіх, хто достатньо заробляє і в змозі платити за якісні послуги, щоб тільки «не брати на себе відповідальність за непопулярне, але необхідне для порятунку комунальних підприємств рішення».

Як повідомляв УНІАН, голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ 11 грудня зазначав, що запропоноване виконавчою владою рішення щодо одночасного з підвищенням тарифів надання адресної соціальної допомоги незахищеним громадянам є правильним, «але у депутатів все рівно є багато питань». Це вже була не перша відмова міськради підвищити тарифи. Водночас він тоді не уточнив, коли таке рішення може бути ухвалене.