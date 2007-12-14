Тимошенко чекатиме до вівторка

Київ. 14 грудня. УНІАН. Верховна Рада України у вівторок, 18 грудня, першим питанням планує розглянути призначення прем’єр-міністра України та формування нового складу уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, така домовленість була досягнута під час консультацій між представниками усіх фракцій.

Зокрема, у вівторок планується розглянути питання щодо призначення прем’єр-міністра, про відставку попереднього керівника уряду, про відставку усього складу Кабінету міністрів і формування нового складу уряду.

Після цього, за словами А.ЯЦЕНЮКА, буде розглянуто питання щодо припинення повноважень тих народних депутатів, які увійдуть до нового складу уряду.

Верховна Рада України ухвалила рішення про зміну способу голосування під час призначення 18 грудня прем’єр-міністра України та нового складу уряду, а також під час голосування за звільнення прем’єр-міністра та звільнення старого Кабміну.

Як повідомив голова ВР, згідно з рішенням, у вівторок кожен народний депутат під час процедури голосування перебуватиме на робочому місці, і коли голова ВР зачитуватиме за алфавітом прізвище народного депутата, то він при голосуванні «за» підніматиме руку і підтверджуватиме вголос своє рішення «за».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що при голосуванні «проти» народний депутат, який зареєструвався, залишатиметься на своєму робочому місці не піднімаючи руки.

Він повідомив, що весь процес зніматиметься аудіо- і відеосистемою. Процедура контролюватиметься Лічильною комісією ВР, вона також затверджуватиме результати голосування.