15 тис. сиріт отримають подарунки

15:01, 14 грудня 2007
Крым
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Добродійна акція

Більше 15 тисяч сиріт, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей в усіх областях України і Криму отримають цього року подарунки від Святого Миколая.

Ініціатором Всеукраїнської добродійної акції є молодіжна християнська організація Витанія.

Координатор акції Тарас Яценко підкреслив, що окрім подарунків для дітей, акція покликана привернути увагу влади, громадськості і відомих людей до проблем знедолених дітей. Організатори розуміють, що подарунок один раз на рік не допоможе вирішити усіх проблем  дітей, що потребують допомоги, проте акція популяризувала давні українські традиції гуманізму і милосердя.

За словами Яценка, минулого року на Сході країни багато дітей вперше почули про Святого Миколая. За словами організаторів, сьогоднішня акція охоплює майже втричі більше дітей, ніж минулого року.

"Стильне радіо"

 

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