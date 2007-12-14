15 тис. сиріт отримають подарунки

Більше 15 тисяч сиріт, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей в усіх областях України і Криму отримають цього року подарунки від Святого Миколая.

Ініціатором Всеукраїнської добродійної акції є молодіжна християнська організація Витанія.

Координатор акції Тарас Яценко підкреслив, що окрім подарунків для дітей, акція покликана привернути увагу влади, громадськості і відомих людей до проблем знедолених дітей. Організатори розуміють, що подарунок один раз на рік не допоможе вирішити усіх проблем дітей, що потребують допомоги, проте акція популяризувала давні українські традиції гуманізму і милосердя.

За словами Яценка, минулого року на Сході країни багато дітей вперше почули про Святого Миколая. За словами організаторів, сьогоднішня акція охоплює майже втричі більше дітей, ніж минулого року.

"Стильне радіо"