Козаки взяли шефство над моряками

У Севастополі командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Ігорь Тенюх та Гетьман Всеукраїнської громадської організації "Українське Реєстрове Козацтво" Анатолій Шевченко підписали Угоду про шефські зв’язки та співробітництво.

Підставою для складання угоди стали підписані раніше Укази Президента України “Про вдосконалення організації шефства над Військово-Морськими Силами України” та “Про заходи підтримки Українського козацтва”.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, згідно з укладеною угодою, шефська допомога Українського Реєстрового Козацтва флоту полягатиме в обладнанні кораблів та військових частин комп’ютерною технікою та підключенні їх до мережі Інтернет, пошуку інвесторів і дольовій участі у будівництві житла для військовослужбовців та ремонті кораблів, забезпеченні меблями та будівельними матеріалами.

"Також козаки зголосилися надавати українському військовому флоту допомогу у придбанні квартир для військових моряків, передачі літератури духовного та патріотичного характеру, направленні до ВМС ЗС України культурно-мистецьких бригад і ансамблів", - зазначили у прес-службі.

Крім того, угодою передбачена участь професорського складу Українського Реєстрового Козацтва у проведенні семінарських і лекційних занять з особовим складом флоту.