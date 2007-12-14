До Севастополя повертається ”Луцьк”

Завтра, 15 грудня, орієнтовно о 10.00 до Севастополя, завершивши бойове чергування в рамках операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля”, повертається корвет Військово-Морських Сил ЗС України “Луцьк”. Журналісти, які бажають висвітлити урочисту зустріч повернення корвету “Луцьк” запрошуються на причал №15 – бухта Курина, що на Північній стороні Севастополя. Довідки та акредитація за телефоном прес-центру ВМС України: 8 (0692) 44-30-39.

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