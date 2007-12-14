100 млн. грн. - на оновлення плавзасобів

100 млн. грн. власних засобів витратив ДАТ "Чорноморнафтогаз" (Сімферополь, Крим) на реалізацію програми модернізації і оновлення плавзасобів. Як повідомили в компанії, ця сума була витрачена за 11 місяців поточного року.

Були відремонтовані дві плавучі бурові установки – основне технологічне устаткування для виконання пошуковий-розвідувальних робіт і буріння експлуатаційних свердловин в акваторії Чорного і Азовського морів.

Вперше за 30 років експлуатації виконаний капітальний ремонт СПБУ "Сиваш".

На буровій установці "Тавріда", що працює з 1995 року, проведений ремонт головних дизель-генераторів і профілактичні ремонтні роботи загальнийсуднових систем і бурового устаткування. Відремонтовані бурові установки дозволять із значно більшою ефективністю виконувати бурові роботи на всіх об`єктах.

У поточному році вже відремонтовані або наближається до завершення ремонт 6-ти з що 25 судів технологічного флоту (що є на балансі ДАТ "Чорноморнафтогаз") та інше.

"Тільки за один 2007 рік програма модернізації і оновлення плавзасобів ДАТ "Чорноморнафтогаз" буде виконана на 70%", - кажуть у компанії.