ЧНГ потрібно 2 млрд. грн.

За словами голови правління ДАТ "Чорноморнафтогаз" Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, для продовження освоєння в 2008 році двох нових родовищ – Одеського газового і Суботінського нафтового, а також покупки сучасного аварійно-рятівного судна, здатного працювати в екстремальних умовах моря, планується привернути, як мінімум, 2 млрд. грн. інвестиційних ресурсів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ЧНГ, за ці засоби по Одеському газовому родовищу належить придбати трубу для прокладки морського газопроводу, трубоукладочноє судно і закінчити бурінням 6 свердловин, по Субботінському нафтовому родовищу – виконати сейсміку методом 3D і обробити отримані результати, закінчити бурінням одну розвідувальну свердловину і почати ще одну нову.