Крим розраховує на постійних клієнтів
18:50, 14 грудня 2007Крым
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А ви купили тур на Новий рік?
Гірськолижні курорти Карпат готуються до 100-відсоткової заповненості готелів.
Хоча в українських Карпатах знайти місця ще можна, але тоді розраховувати на сервіс не варто. Підвищений попит на відпочинок може зробити ціни ще вищими, кажуть власники садиб.
Хоча зима - низький сезон у Криму, цьогоріч ціни зросли відсотків на 5-10. Тут розраховують переважно на постійних клієнтів або туристів, які не люблять велелюдний відпочинок.
За статистикою Державної служби туризму, українці все частіше відпочивають на вітчизняних курортах.
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