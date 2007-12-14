Крим розраховує на постійних клієнтів

Гірськолижні курорти Карпат готуються до 100-відсоткової заповненості готелів.

Хоча в українських Карпатах знайти місця ще можна, але тоді розраховувати на сервіс не варто. Підвищений попит на відпочинок може зробити ціни ще вищими, кажуть власники садиб.

Хоча зима - низький сезон у Криму, цьогоріч ціни зросли відсотків на 5-10. Тут розраховують переважно на постійних клієнтів або туристів, які не люблять велелюдний відпочинок.

За статистикою Державної служби туризму, українці все частіше відпочивають на вітчизняних курортах.

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