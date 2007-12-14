У Криму вшанували чорнобильців

У Криму сьогодні відбулися заходи з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє Головне управління МНС в Криму, у Сімферополі пройшов мітинг. До пам`ятника чорнобильцям сьогодні прийшли ліквідатори, яких вшановували офіційні особи, гості, учні шкіл.

Молебень відслужив Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента України від 10 листопада 2006 року, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відзначається щороку 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС.