«Луцьк» завершив участь в операції НАТО

Корвет Військово-морських сил України «Луцьк» успішно завершив бойове чергування у Середземному морі в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля» і сьогодні повернувся до Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, корабель зустрічали командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ, члени Військової ради українського флоту, рідні та близькі військових моряків.

І.ТЕНЮХ, виступаючи перед екіпажем на борту корабля, зазначив, що військові моряки довели ще раз, що «Україна взяті на себе зобов’язання виконує, і виконує їх з високою професійністю і з честю».

За словами віце-адмірала, досвід, який набули корвети «Луцьк» і «Тернопіль» під час походів у Середземне море, буде опрацьовано і в подальшому використано при підготовці до аналогічних походів інших кораблів флоту.

В інтерв’ю журналістам командувач наголосив, що корабель поставлені завдання виконав з високою оцінкою, і так само високими були відгуки про підготовку корабля з боку представників НАТО.

За словами І.ТЕНЮХА, «на наступний рік ми готуємо ще два корабля, які будуть виконувати завдання у Середземному морі. Це фрегат «Гетьман Сагайдачний», який піде на 4 місяці плавання, а також корвет «Тернопіль». Як наголосив командувач, найголовнішим завданням ВМС України на 2008 рік є «підготовк до командно-штабного навчання «Морський вузол-2008», в якому будуть задіяні усі роди Військово-морських сил України».

Як повідомляв УНІАН, похід корвету “Луцьк” під командуванням капітана 3-го рангу Сергія ДОРОШЕНКА розпочався 13 листопада.

24 листопада український корабель успішно пройшов сертифікацію на здатність виконувати завдання в рамках антитерористичної операції “Активні зусилля”, увійшов в оперативне підпорядкування командувача військово-морського компонента Об’єднаних збройних сил НАТО “Південь”, та під прапором Альянсу приступив до бойового патрулювання у визначеному районі Середземного моря.

Під час патрулювання екіпаж “Луцька” у взаємодії з фрегатом італійських ВМС “Артигл’єрі” здійснював опитування та оглядові операції цивільних суден за стандартами НАТО. Дані, зібрані українськими військовими моряками, надсилалися у Морський оперативний центр у Неаполі та у Центр судноплавства НАТО, що у Нортвуді (Велика Британія), а також враховувалися при складанні загальної картини щодо обстановки із судноплавством у Середземному морі.

Під час бойової служби у Середземному морі український корабель тричі здійснював патрулювання у визначених районах, під час якого провів 109 опитувань суден та догляд з висадкою оглядової команди на борт одного із суден. Крім того, за час патрулювання екіпаж корвету “Луцьк” відпрацював велику кількість морських тактичних процедур, зокрема, щодо забезпечення універсальної (комплексної) оборони корабля, пошуково-рятувальне навчання з рятування людини, що опинилася за бортом, протичовнове стеження, нічне сигналовиробництво та тактичне маневрування з італійським кораблем.

Загалом, за час походу корвет ВМС України “Луцьк” пройшов близько 4.600 морських миль.

Мета антитерористичної операції НАТО в Середземному морі “Активні зусилля”, практична фаза якої розпочалася 6 жовтня 2001 року, полягає у боротьбі з тероризмом у межах зони проведення операції шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден.

Україна стала другою після Російської Федерації з країн – нечленів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.

З травня по липень цього року в операції “Активні зусилля” брав участь корвет ВМС України “Тернопіль”.