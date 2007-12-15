У Севастополі борються з боржниками

У Севастополі активно борються з боржниками оплати за газ - ВАТ «Севастопольгаз» з початку опалювального сезону від’єднало від газопостачання 147 абонентів-боржників, які заборгували понад 263 тис.грн.

Як повідомили УНІАН в адміністрації ВАТ «Севастопольгаз», через існуючі борги населення за спожитий газ постійно працюють бригади по відключенню від газопостачання абонентів, які заборгували від 50 грн. і більше. При сумі боргу понад 300 грн. і до тих абонентів, які самовільно здійснюють зрив пломб, застосовуються суворі заходи - відключають будинки від газопостачання.

За інформацією адміністрації, «повторне підключення здійснюється тільки після повного погашення заборгованості, до того ж, роботи з підключення платні».

За словами голови правління ВАТ «Севастопольгаз» Сергія ЖИВОДУЄВА, підприємство має намір і надалі жорстко підходити до неплатників, адже нині заборгованість населення «Севастопольгазу» становить 1 млн. 700 тис.грн.

Водночас він зазначив, що “на сьогодні Севастополь є одним із кращих платників по Україні. В листопаді рівень оплати за газ населенням становив 95%, а в жовтні взагалі було 100%».