Кримські татари вже втомились від самозахоплення

"Ми вже втомились від самозахоплення землі і хочемо цивілізованого вирішення питань кримських татар. Адже із приблизно 90 тисяч домів та квартир, які свого часу були відібрані у корінного населення Криму, за рахунок держави кримські татари повернули собі лише 7-8%", - заявив під час прес-конференції у Львові народний депутат України, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

За його словами, Україна при ухваленні земельного кодексу просто не враховує особливостей Криму.

"Влада надає перевагу тому, аби земельні ділянки, насамперед, виділяти собі та своїм рідним і близьким, а також за гроші комерційним структурам. Тому бізнесмени, переважно з Росії, шляхом підкупу депутатів місцевих рад, отримують земельні ділянки в Криму. Ми розуміємо, що коли Крим не віддадуть Росії, Росія просто його викупить. Відтак кримські татари самовільно займають земельні ділянки, на яких жили їх предки. Але, ще раз наголошую, ми вже втомилися від цього самозахоплення", - наголосив лідер Меджлісу.

М.Джемілєв зазначив, що з близько 48 тисяч земельних ділянок, які надали кримським татарам за часи незалежності, майже 46 тисяч - ділянки, які кримські татари спочатку самовільно захопили.

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