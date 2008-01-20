МНС утилізовало 14,7 тис. яєць

У кримському господарстві, де було виявлено пташиний грип, повністю завершено утилізацію курей

Повністю завершено утилізацію курей у птахівничому господарстві в селі Рівне Красногвардійського району Криму, де 15-17 січня стався падіж птиці і підтверджено факт виявлення високопатогенного грипу птиці (вірус типу Н5N1).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 19 січня силами МНС і задіяними службами повністю завершено роботи з вилучення та утилізації 24 тис. 922 голів птахів в осередку надзвичайної ситуації. Утилізація проводилась методом спалювання у двох місцях, які було визначено районною санітарно-епідеміологічною станцією.

Крім цього, було здійснено вилучення та утилізацію пташиного яйця у кількості 14 тис. 760 штук. Проведено очищення приміщень двох пташників від сміття, знезаражено спеціальний одяг та дезінфіковано техніку, що використовувалися під час робіт.

До робіт у цілодобовому режимі позмінно залучалися 183 чоловіки особового складу та 47 одиниць техніки. У заходах брали участь підрозділи ветеринарної медицини, екології, МОЗ, МВС та місцевих органів влади.

Сьогодні, 20 січня, заплановано проведення дезінфекції приміщень, транспортних засобів, що використовувалися у роботах, санітарно-епідеміологічні заходи, подвірні обходи в населених пунктах у зоні ураження та санітарно-просвітницької роботи серед населення.

Загальну координацію заходів здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

У повідомленні нагадується, що протягом 18 січня з метою недопущення поширення можливої вірусної інфекції мобільною оперативною групою МНС спільно з фахівцями Держкомветмедицини введені карантинні обмеження та встановлено три зони контролю за ситуацією, а саме:

1 зона у радіусі 5 км - зона жорсткого моніторингу, де проводилась утилізація птахів на ПП ”Лобзенко”. Здійснювався подвірний обхід, бралися зразки птиці для лабораторного контролю. У цій зоні проводяться карантинні заходи. В трьохкілометровій зоні, до якої входять населені пункти Рівне та Азов, 15 медичними бригадами організовано подвірні обходи. У с. Рівне здійснено обхід 775 дворів (100%), де було оглянуто 1 тис. 286 мешканців із 1 тис. 902. У селі Азов - 58 дворів (100%), де оглянуті всі 160 мешканців.

2 зона - зона контролю у радіусі 25 км від осередку захворювання, у якій проводиться контроль за станом птахів у приватник садибах і спеціалізованих господарствах. Заборонено ввезення та вивезення живої птиці, товарних та інкубаційних яєць і продуктів птахівництва та заборона їх реалізації населенню. Додатково здійснено подвірний обхід 6 населених пунктів, що знаходяться у 10-ти кілометровій зоні, у яких проживає 2 тис. 440 осіб.

3 зона - зона спостереження всієї території АР Крим, де посилено ветеринарний контроль за захворюваністю птахів та заборонено полювання на дику птицю.