”Сергій Скадовський” у супроводі буксиру та криголаму ввійшов у протоку

Теплохід “Сергій Скадовський”, що 18 січня зазнав аварії в Азовському морі, ввійшов до Керченської протоки.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, станом на сьогоднішній ранок, теплохід "Сергій Скадовський" перебуває на плаву з креном 5-6 градусів на правий борт та незначним диферентом на ніс. У супроводі буксиру та криголаму судно ввійшло у Керченську протоку. Розглядається варіант його відбуксирування та посадки на мілину з метою проведення часткового розвантаження. Жертв та постраждалих серед членів екіпажу немає.

Ситуація знаходиться під контролем Морського координаційного аварійно-рятувального центру у м. Керч державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об`єктах.

Загальну координацію дій здійснює Мінтрансзв`язку.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Азовському морі за 63 км від Керченського півострова (мис Хроні) через складну льодову обстановку зазнав пошкодження корпусу теплохід "Сергій Скадовський" (прапор України, екіпаж - 13 осіб, завантажений 3,1 тис. тоннами зерна), який йшов у складі каравану із 10 суден з порту Маріуполь до Керченської протоки, в супроводі криголаму "Капітан Білоусов" та морського буксиру "Портовик".

Теплохід "Сергій Скадовський" почав тонути, тому, за розпорядженням капітана, через загрозу затоплення екіпаж в повному складі покинув судно і перейшов на борт буксиру "Портовик".