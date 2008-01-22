Триває моніторинг ситуації з Н5N1 у Криму

У Красногрардійському районі Криму силами фахівців Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та іншими службами продовжувались роботи з ліквідації наслідків захворювання птиці на високопатогенний грип, виявлений 17 січня на птахівничому господарстві у с. Рівне Красногвардійського району, де 19 січня було повністю завершено роботи з вилучення та утилізації 24 тис. 922 голів птахів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, проведено подвірні обходи в населених пунктах, що можуть підпасти під зону ураження, та санітарно-просвітницьку роботу серед населення.

Всього до робіт залучалось 24 особи та 4 од. техніки, з яких від МНС - 4 чол. та 1 од. техніки.

22 січня планується продовження моніторингу ситуації у Красногвардійському районі та АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня експертизою було підтверджено факт виявлення високопатогенного пташиного грипу (вірус типа Н5N1) у птахівничому господарстві в с. Рівне Красногвардійського району Криму. Там у період з 15 по 17 січня була зафіксована загибель птиці. На підприємстві утримували 25 тисяч курей. 19 січня в осередку захворювання рятувальники МНС повністю завершили утилізацію птиці.