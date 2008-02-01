Лише 24,6% кримських сіл з газом

У Криму сьогодні газифіковано лише 24,6% сіл.

У 2008 році влада автономії поки що має намір продовжити роботу з газифікації сільських населених пунктів півострова, каже голова Верховної Ради автономії Анатолій ГРИЦЕНКО, повідомляє його прес-секретар Алла ГОРЕВА.

"Сьогодні ми готуємо пропозиції Президенту країни, в Кабінет міністрів, голові Верховної Ради щодо збільшення виділеної нам суми на соціально-економічний розвиток автономії. Я думаю, що нам вдасться переламати ситуацію (з фінансуванням – УНІАН) на цей рік, і за рахунок державної підтримки, і за рахунок бюджету розвитку АРК. Ми зобов`язані продовжити роботи із завершення будівництва об`єктів газифікації сільських населених пунктів", - каже кримський спікер.