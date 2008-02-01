У Севастополі з`явилася перша в Криму система відеоспостереження «Ураган», яка ідентифікує транспортні засоби за державними реєстраційними знаками.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі, система складається зі спеціального блоку телекамер, що встановлюється на дорозі. Спеціальна програма розпізнає рухомі об`єкти – автомобілі, і фотографує їх з великим розрізненням. Друга програма аналізує кадр, автоматично знаходить номер і розпізнає його. Номер безпосередньо передається на монітор комп`ютера в черговій частині ДАІ. Якщо згідно з базою даних ДАІ з автомобілем все гаразд, то фото з даними про час проїзду відправляються в архів і зберігаються там певний період часу.

Якщо ж автомобіль із зафіксованим номером числиться в базі даних як такий, що знаходиться в розшуку, то в черговій частині спрацьовує система, яка визначає вид порушення правил дорожнього руху або скоєного злочину. Після цього інформація передається найближчим нарядам ДПС, які можуть оперативно затримати транспортний засіб.

Кошти на придбання дорогої системи відеоспостереження виділила Севастопольська міська держадміністрація.

Зараз система працює в режимі експерименту на одній з міських вулиць з найбільш інтенсивним рухом. Неподалік від камер відеоспостереження розташований світлофор, що дозволяє співробітникам міліції краще фіксувати транспортні засоби.

Надалі система буде встановлена на інших аварійно небезпечних ділянках, що, на думку властей міста, дозволить істотно знизити рівень аварійності на дорогах Севастополя.

Як додали в УМВС, основна функціональна особливість даної системи в тому, що вона може бути суміщена з автоматизованою системою «Угон» і будь-якими іншими базами даних, які за бажанням користувача можуть бути туди включені.