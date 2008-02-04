У Криму спустили на воду єдиний в Україні міні-батискаф (фото)

У бухті Балаклави спустили на воду єдиний в Україні міні-батискаф "Омар", який вже влітку зможе показати всім охочим підводну красу Криму.

У "підводний човен" можуть поміститися чотири людини - капітан і три туристи. Планується, що вартість однієї години підводної прогулянки коштуватиме 500 грн., зануритися можна на глибину до 600 м.

"Туристів під час першого занурення буквально розриватиме від емоцій. У бухті є на що посмотреть— там лежать і затонулі кораблі різних епох, і літаки", — каже інструктор по дайвінгу Ігор Горопаєв.

При цьому він відмітив, що за кордоном, скажімо, на Червоному морі в Єгипті, вартість подібних розваг — $50, а не $100.

"Омар" був створений 20 років тому в одному з московських конструкторських бюро. Всього було спущено на воду лише чотири екземпляри таких підводних апаратів. На них здійснювало наукові дослідження Мінрибхоз СРСР. Минулого року один з кримських майстрів буквально врятував від корозії судно, яке не використовувалося з часів розпаду Союзу.

За матеріалами газети "Сегодня".

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