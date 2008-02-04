У січні в Криму зібрали 263,5 млн. грн. податків

За оперативними даними за січень 2008 року, Державною податковою адміністрацією в АРК зібрано до звідного бюджету 263,5 млн. грн. Це на 88,1 млн. грн. або на 50,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє прес-служба ДПА в Криму, до Державного бюджету України поступило 126,1 млн. грн. Додатково зібрано 48,1 млн. грн., темп зростання до відповідного періоду 2007 року склав 161,7%.

До місцевих бюджетів міст і районів Автономії зібрано 137,4 млн. грн., що на 40,0 млн. грн., або на 41% перевищує показник минулого року.