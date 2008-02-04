Сьогодні - день боротьби з онкологічними захворюваннями

Сьогодні, 4 лютого, за рішенням Міжнародного протиракового союзу відзначається Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями.

Цього року від проходить під девізом ”Важливо зберегти життя моєї дитини”, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За даними прес-служби, щороку у світі злоякісні пухлини та лейкози діагностують у більш як 160 тис. дітей, близько 90 тис. з них помирають.

В Україні захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв`язку з несприятливою екологічною ситуацією, наслідками Чорнобильської катастрофи та значним постарінням населення, що призводить до значимих соціально-економічних втрат держави. Серед причин смертності та інвалідизації населення онкологічні захворювання посідають друге місце (після серцево-судинних), а частка онкохворих залишається неприпустимо високою. Спостерігається щорічне збільшення кількості хворих з уперше встановленим діагнозом злоякісного новоутворення, особливо серед осіб молодого віку. Однією з найбільших проблем є несвоєчасне, пізнє виявлення онкологічних захворювань.

Як відзначили в МОЗ, у державі створено Національний інститут раку як головну державну науково-дослідну, лікувально-профілактичну та організаційно-методичну установу у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями. Установа структурно об’єднала науково-дослідні інститути, міжрегіональні онкологічні науково-практичні центри, регіональні онкологічні диспансери, онкологічні кабінети та відділення. Інститут курируватиме роботу як наукових закладів (кожен з яких працюватиме над розв`язанням однієї конкретної проблеми), так і реалізацію державних коштів (раціональне їх використання), які виділяються на онкологічних хворих.

За даними МОЗ, створення вертикалі в онкологічній службі дозволить забезпечити планове лікування онкологічних хворих лише в спеціалізованих лікувальних закладах та максимальну доступність високоспеціалізованої онкологічної медичної допомоги населенню держави. Крім цього, розробляється єдина політика забезпечення онкологічних хворих необхідними протипухлинними препаратами.

Найперспективнішим шляхом організації боротьби з онкологічними захворюваннями у всьому світі вважають створення і реалізацію на практиці національних протиракових програм. Прийнята ”Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007 – 2016 роки” - це радикальний підхід щодо їх профілактики та лікування. Виконання нової програми дасть можливість знизити рівень летальності до року на 20% і рівень смертності - на 20%, відзначили в МОЗ.