У Севастополі - презентація проекту «Економічний розвиток міст»
16:07, 04 лютого 2008Крым
1 0
7 лютого - виїзне засідання Кримського прес-клубу в м. Севастополь, на якому журналісти зможуть взяти участь в Презентації проекту «Економічний розвиток міст» і в підписанні меморандуму про співпрацю між проектом USAID і владою Севастополя.
Охочі взяти участь в цьому заходи, повинні акредитуватися до кінця дня 6 лютого за тел.:
54-84-31, 80662981140 - Зарема Танкоз.
Транспорт для журналістів відправлятиметься 7 лютого в 8.30 ранку за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 8 (біля будинку профспілок).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter