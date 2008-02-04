У Севастополі - презентація проекту «Економічний розвиток міст»

7 лютого - виїзне засідання Кримського прес-клубу в м. Севастополь, на якому журналісти зможуть взяти участь в Презентації проекту «Економічний розвиток міст» і в підписанні меморандуму про співпрацю між проектом USAID і владою Севастополя.

Охочі взяти участь в цьому заходи, повинні акредитуватися до кінця дня 6 лютого за тел.:

54-84-31, 80662981140 - Зарема Танкоз.

Транспорт для журналістів відправлятиметься 7 лютого в 8.30 ранку за адресою: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 8 (біля будинку профспілок).