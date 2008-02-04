Росія підкине Севастополю грошей

Севастополь цього року у зв’язку із перебуванням на його території Чорноморського флоту Росії отримає від уряду РФ 19 млн. грн. на соціально-економічний розвиток, і перший транш до Міністерства фінансів України уже надійшов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Леонід САВЕНКО на брифінгу для журналістів.

За його словами, „це дуже добре, тому що перші два роки з моменту підписання угоди виплати взагалі не здійснювалися. У 2005 році почалися перші проплати, але вони здійснювалися не ритмічно, наприкінці року”. Як додав Л.САВЕНКО, „було 14 млн. грн., минулого року - 19 млн. грн., і цього року десь 19 млн. грн.”

Як повідомив заступник голови міськдержадміністрації, минулого тижня на засіданні у Москві міжурядової комісії щодо проблем Чорноморського флоту РФ (Л.САВЕНКО також брав участь у засіданні - УНІАН) наголошувалось, що „у нас два останні роки дуже ритмічно, двома траншами на рік - як і передбачено міжурядовою угодою - надходять кошти від уряду РФ на соціально-економічний розвиток Севастополя”.